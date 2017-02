Plus d'infos sur le spectacle Tout A Refaire à Sochaux

P.L.P (2-1038882) et Les Théâtrales, en accord avec A.T.A. et le Théâtre de la Madeleine et K-WET, présentent ce spectacle

Une comédie de Philippe Lellouche Mise en scène Gérard Darmon Avec Gérard Darmon, Philippe Lellouche et Ornella Fleury Découvrez la nouvelle comédie délicieuse et originale de Philippe Lellouche et mise en scène par Gérard Darmon Une terrasse de café, trois comédiens et un voyage dans le passé... source de rires, d'émotions et de complicité Qui n'a jamais été nostalgique de son passé ? Les bons souvenirs d'enfance, les « 400 coups » de votre jeunesse, les premiers amours... En vieillissant, aurait-on tendance à oublier les coups durs pour ne garder que le meilleur ? Grâce à une jeune serveuse (Ornella Fleury), les deux amis de toujours, joués par Gérard Darmon et Philippe Lellouche, vont pouvoir revivre leurs pires moments de galères en remontant le temps... Divorce, deuil, échec, rien ne leur a été épargné et vous serez surpris de vous prendre au jeu face à de telles situations ! Et si finalement vieillir n'était pas si mal ?