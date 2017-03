Plus d'infos sur le spectacle Olivier De Benoist à Besancon

NG PRODUCTIONS (L.3-1001637) en accord avec KI M'AIME ME SUIVE, présente ce spectacle avec Rire & Chansons et France 2

Dans son nouveau spectacle intitulé "0 / 40 ans", Olivier de Benoist s'interroge sur ce qui l'intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine. Il a 40 ans et aucun symptôme d'une quelconque crise à l'horizon, ce n'est pas normal ! Il veut vivre comme les autres cette étape où l'homme rejette tout. Enfin... c'est ce qu'on lui a dit. Il va ainsi provoquer le destin et créer toutes les conditions et situations imaginables pour vivre une vraie crise, SA crise de la quarantaine. Lui qui a dit oui à tout jusqu'à présent va cette fois se rebeller et montrer le visage d'un nouvel homme. Accès PMR : 03 81 54 20 47