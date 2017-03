Plus d'infos sur le spectacle Michael Gregorio à Besancon

NG Productions (L.2-1042399) en accord avec Ruq Spectacles présente : ce spectacle.

Pour fêter ses 10 ans de scène avec son équipe, Michaël Gregorio revient avec un spectacle-événement exceptionnel et fait les choses en grand ! Les meilleurs moments de ses 3 premiers spectacles revisités par une scénographie innovante, des sketches inédits, des nouvelles voix et des surprises... Michaël Gregorio dans la presse : « Une vraie rockstar» Le Parisien « Du grand art jubilatoire. Un spectacle décapant et drôle » La Voix du Nord « Un spectacle ovni. On en prendrait bien pour 10 ans encore. Bluffant. Tordant. » Le Dauphiné Libéré « Un concert monumental» Le Matin « Un véritable phénomène» Ouest France « Entouré d'excellents musiciens, l'imitateur affiche une pêche d'enfer. Mi one-man-show, mi concert, son tour anniversaire de 10 ans de scène relève d'un exploit jouissif. » Dernières nouvelles d'Alsace Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 81.54.20.47.