Après son succès au théâtre du Rond Point, Christophe Alévêque joue les prolongations.

Christophe Alévêque se fait Don Quichotte et s'attaque à tous les sujets d'actualités. Il les lamine dans une revue de presse actualisée chaque jour. Il part en campagne et s'en prend à l'éducation et aux ados. Il pointe la génération des grands flasques, des tranquille, t'inquiète, ces résignés qui opposent une tiédeur béate aux vieux énervés dans son genre.

Il s'attaque au reste du monde, la crise, l'opposition, le gouvernement, les pluies abusives, le réchauffement et la mal-bouffe. Dans un délire d'optimisme, il en est sûr, les forces de l'esprit l'emporteront. Et puis il doute... Humoriste, clown, dérisoire ou missionnaire ? De temps en temps, pour se calmer, il se met au piano.

De Christophe Alévêque avec la complicité de Francky Mermillod, avec Christophe Alévêque,

mise en scène de Philippe Soyer

avec la collaboration de Thierry Falvisaner,

lumières de Jérôme Perez Lopez, produit par Jean-Marc Ghanassia et Alaca Production.

Date : vendredi 17 mars 2017

