Plus d'infos sur le spectacle Baptiste Lecaplain à Besancon

D2P (2-141551/3-141552) en accord avec Thierry Suc présente ce spectacle.

"Si j'étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles d'une heure et demie ! Alors venez voir le spectacle ORIGINES. C'est mieux, on aura plus de temps." Baptiste Lecaplain Réservations PMR : 03 85 41 50 04