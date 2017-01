Plus d'infos sur l'exposition Nouvelles de l'Île des Bienheureux à Montbeliard

L'exposition Nouvelles de l'Île des Bienheureux a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Montbeliard.

Nouvelles de l’Île des Bienheureux - Art et Culture en Autriche depuis le 19e siècle

19 NOV 2016 AU 5 MARS 2017

Musée du Château des ducs de Wurtemberg

À travers des œuvres documentaires, artisanales et artistiques du 19e siècle à nos jours, l’exposition revient sur l’histoire de l’ancien empire austrohongrois et son multiculturalisme qui fonde l’Autriche d’aujourd’hui. Dans quelle mesure est-elle réellement une« Ile des Bienheureux » comme l’avait formulé le chancelier fédéral, Bruno Kreisky, en se référant à une citation du pape Paul VI de 1971 ? Photographies, vidéos, objets d’art, pièces textiles ainsi que sculptures interrogent la construction de l’identité autrichienne et de son héritage culturel, sur fond d’industrialisation, de migrations, de frontières mouvantes, de conflits mondiaux et de perspectives contemporaines.

Avec le soutien du Consulat général d’Autriche (Strasbourg).

Site web : http://www.lumieres-de-noel.fr/fileadmin/user_upload/BROCHURE.pdf

Infos réservation :

Horaires : 10h – 12h et 14h- 18h. Tous les jours sauf le mardi.

Tarifs valables pour les deux musées : 5€ adultes ; 3€ étudiants et groupes ; gratuit moins 18 ans et le dimanche 4 décembre.

Renseignements au 03 81 99 22 61