Gérard Collin-Thiébaut

Grammaire sentimentale

Commissaire : Sylvie Zavatta

22 janvier - 23 avril 2017

>> vernissage : 21 janvier 2017 à 18h

L'exposition de Gérard Collin-Thiébaut au Frac Franche- Comté s'intitule « Grammaire sentimentale », un titre paradoxal, presque un oxymore, tant la dimension affective et aléatoire évoquée par le second terme du titre semble à priori incompatible avec la rigueur normative du premier. Pourtant si l'exposition déploie le vocabulaire, la syntaxe autrement dit le langage propre à cet artiste prolixe et singulier, elle est aussi l'expression de sa passion pour la culture populaire, la littérature, la musique, les oeuvres d'Art tout autant que pour les hommes qui les font. La singularité ne peut exister sans les autres, d'où le choix de mêler à ses propres oeuvres celles qu'il a choisies dans les collections du Frac et certaines d'autres artistes. Mélangeant allègrement rigueur, affect, causticité, pessimisme d'une part et écriture, langage, passé, présent de l'autre ; Gérard Collin-Thiébaut nous souffle que l'objectif et le subjectif se confondent, que le mot et l'idée sont consubstantiels. Il nous parle du pouvoir unifiant de l'art. L'artiste poursuit ainsi avec facétie dans son exposition à programme (comme musique à programme), le questionnement sur le statut de l'art et de l'artiste qu'il a engagé il y a plus de 30 ans.

