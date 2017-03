Plus d'infos sur le spectacle Verklarte Nacht à Montbeliard

MA SCENE NATIONALE présente ce spectacle

Après Wim Vandekeybus et Marie Chouinard, MA poursuit avec les grands noms de la danse contemporaine en invitant la chorégraphe flamande Anne Teresa de Keersmaeker avec une pièce de référence interprétée par trois danseurs d'exception en dialogue avec l'une des grandes partitions de la musique classique.Le compositeur Arnold Schöenberg a écrit Verklärte Nacht d'après un poème de Richard Dehmel. L'histoire est celle de deux amoureux qui se retrouvent à la tombée de la nuit. La femme, enceinte d'un autre homme qu'elle n'aime pas, l'avoue à son amant qui décide de reconnaître l'enfant comme le sien.C'est « la générosité du geste de cet homme » qui a impressionnée et émue la chorégraphe. Elle qui avait pourtant fait le choix de supprimer l'aspect narratif dans ses spectacles, en a réalisé une pièce au récit romantique qui fit un triomphe à travers l'Europe. Plus de vingt ans après, l'artiste a décidé de reprendre cette oeuvre en passant de douze danseurs à trois, sur un plateau nu. Cette pièce, effrontée de beauté mettant en scène un couple transfiguré par le don d'amour, donne à voir autant qu'à écouter une partition musicale sensuelle et vénéneuse écrite en 1899.Chorégraphie : Anne Teresa De Keersmaeker | Dansé par : Samantha van Wissen, Bo¨tjan Antonèiè etNordine Benchorf | Musique : Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, op. 4, par Pierre Boulez et New York Philharmonic | Lumières : Luc Schaltin, Anne Teresa De Keersmaeker | Costumes : Rudy Sabounghi/Rosas | Dramaturgie musicale : Georges-Elie Octors, Alain Franco« Avec le minimalisme d'Anne Teresa De Keersmaeker, la virtuosité des mouvements et le talent explosif des danseurs, on assiste à un moment de pure beauté. »La Libre Belgique « Une réussite totale qui laisse le public aussi bouleversé et essoufflé que les danseurs. »Personnes à mobilité réduite: 0 805 710 700