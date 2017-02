Plus d'infos sur le spectacle Philippe Decoufle à Montbeliard

MA SCENE NATIONALE (L.1-1045320/22/23/1-1045582/ 1-1045600/1-1058283) présente ce spectacle

Un événement à ne rater sous aucun prétexte : l'unique solo composé par Philippe Decouflé en trente-quatre années de carrière. Durant ce moment magique, on secoue un kaléidoscope où le malicieux chorégraphe, venu nous présenter Panorama en 2013, apparaît lui-même dans ses milliers de facettes. Un cadeau !Une armada de caméras capte l'artiste pour le dupliquer à l'infini... Se jouant de ses doubles et de notre perception, Philippe Decouflé s'amuse follement ! Il réinvente un monde enchanteur aux règles farfelues. Grâce à d'éblouissants jeux de lumières, de lentilles et de filtres, la métamorphose s'opère en une galerie de tableaux. Sur une musique live, le corps du danseur devient oiseau ou pieuvre alors que ses pieds, ses bras, ses jambes se font hiéroglyphes, vagues, tarentules ou pinceaux. Moulé dans un maillot de bain, il se transforme en une myriade de pin-up, vedettes d'un ballet aquatique. Le spectateur s'égare, projeté dans l'espace pluridimensionnel du grand maître de l'illusion. Assemblant des fragments d'existence, des bribes de sensations, chacun se bricolera un portrait à part de cet éternel enfant.Personnes à mobilité réduite: 0 805 710 700