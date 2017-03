Plus d'infos sur le concert Volver à Sochaux

MA SCENE NATIONALE (L.1-1045320/22/23/1-1045582/ 1-1045600/1-1058283) présente ce spectacle

D'un côté, la chanteuse Olivia Ruiz. De l'autre, le chorégraphe Jean-Claude Gallotta. Avec de tels tempéraments, la rencontre ne pouvait être qu'intense ! De retour sur scène, la « femme-chocolat » est accompagnée de son groupe et d'une armada de danseurs.L'histoire de cette comédie musicale débute dans un restaurant, par des petits croquis dessinés sur un coin de nappe... Et se termine par un spectacle total réunissant une performeuse et compositrice et un chorégraphe de renom. Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz ont imaginé une pièce construite autour d'une dizaine de titres de la chanteuse.Le scénario peut sembler classique : fille d'immigrés, une jeune interprète « monte » à Paris tenter sa chance. Après y avoir vécu bien des joies et des peines, elle retourne parmi les siens. Elle n'est désormais à leurs yeux qu'une fille d'ailleurs, une sans-famille. Mais reste son amour enflammé, désespéré pour la musique... Il y a la richesse des multiples cultures mais aussi la souffrance de se sentir doublement étranger. Car l'expression « pays natal » n'existe qu'au singulier.Personnes à mobilité réduite: 0 805 710 700