Plus d'infos sur le concert Thomas Dutronc à Sochaux

MA SCENE NATIONALE (L.1-1045320/22/23/1-1045582/ 1-1045600/1-1058283) présente ce spectacle

Prenez neuf jongleurs surdoués, donnez-leur une rangée de chaises, une pile de vaisselle en fine porcelaine et une centaine de pommes. Ajoutez une joyeuse malice et un goût espiègle pour les loupés et vous obtiendrez Smashed. Ce détonnant cocktail d'ingéniosité et d'humour british changera votre regard sur la jonglerie !Ils ont l'air « bien comme il faut » sagement assis, en costards cravate et robes noires. Ne vous y fiez pas, ces artistes sont de véritables sales gosses ! Avec eux, il y a de la casse et les assiettes volent tous azimuts. Les membres de la Gandini Juggling sont des prodiges. Ce qu'ils préfèrent, c'est rater génialement leur coup et se moquer des artistes qui se prennent au sérieux. Au cours d'une succession de ballets jonglés, ces touche-à-tout mêlent une série de numéros à une chorégraphie héritée de Pina Bausch. Sans pitié, ces neufs-là écorchent les conventions, sabotent le travail de leurs camarades et fracassent tout ce qui passe à portée. Dans Smashed, s'il y a incontestablement un humour ravageur, il y a aussi des luttes de pouvoir, des échanges aigres-doux, des amours perdus et une pittoresque heure du thé. Résultat : un hybride de jonglerie, drôle et inventif à déguster en famille !1H | DÈS 8 ANSPersonnes à mobilité réduite: 0 805 710 700