Plus d'infos sur le concert Silvia Perez Cruz à Montbeliard

MA SCENE NATIONALE (L.1-1045320/22/23/1-1045582/ 1-1045600/1-1058283) présente ce spectacle

Sílvia Pérez Cruz est l'un des succès les plus inattendus de ces dernières années dans la musique populaire espagnole. Sa voix aux multiples registres folk, jazz, flamenco et mélodies latino-américaines est à la fois vibrante, ferme, douce et enivrante. Ses concerts sont tous des événements. Celui qu'elle donnera à Montbéliard était inespéré.La chanteuse est entre deux projets et comble du bonheur, c'est en solo et acoustique qu'elle sera sur la scène du Théâtre.Depuis ses premiers pas dans le monde musical, Sílvia Pérez Cruz a toujours marché hors des sentiers battus. Cette surdouée de la musique a participé à une trentaine de projets avant de signer de son nom 11 de novembre.Un album très personnel dont elle a écrit tous les titres, nommé d'après la date de naissance de son père – décédé durant la composition. Son album suivant, Granada, a été co-signé avec son compatriote Raul Fernandez Miró. Un disque d'or a amplement contribué à sa renommée dans son pays d'origine : l'Espagne. Là-bas, le public se presse à chacun de ses concerts, de véritables rituels dans lesquels on peut observer des gens de tous âges transis d'émotion, charmés par la beauté magnétique de l'artiste.Guitare et voix : Sílvia Pérez Cruz« Qu'elle s'exprime en castillan ou en portugais, la jeune chanteuse folk catalane reste renversante, par sa voix suave et mate qui envoûte et sa présence sans pudeur, qui a quelque chose de naturaliste. »Télérama SortirPersonnes à mobilité réduite: 0 805 710 700