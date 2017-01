Plus d'infos sur le concert Il Etait Une Fois A L'ouest à Montbeliard

MA SCENE NATIONALE (L.1-1045320/22/23/1-1045582/ 1-1045600/1-1058283) présente ce spectacle

Programme:George Gershwin Un américain à ParisTomàs Gubitsch Au-delà de l'océan, concerto pour accordéon, deux percussions et cordes, création mondialeLeonard Bernstein Candide OuvertureMusiques célèbres de Western et grands airs de Broadway.C'est sous le signe de Broadway, des grands espaces et du cinéma que l'orchestre et Jean-François Verdier souhaitent célébrer la nouvelle année pour le désormais traditionnel concert à l'Axone. La soirée s'ouvrira par Un américain à Paris, le poème symphonique culte de Gershwin, qui mêle avec jubilation musique orchestrale et jazz. La suite du voyage emmènera le public à la découverte du concerto pour percussions et accordéon de l'Argentin Tomàs Gubitsch, fameux guitariste de rock, auteur de musiques de cinéma, télévision et théâtre. Rien de tel, pour finir ce périple musical, que de se délecter des grandes pages symphoniques de musiques de Western et se laisser bercer par la voix de la sublime Luanda Siqueira dans les songs sensuels et inspirés de Broadway.Personnes à mobilité réduite: 0 805 710 700