Plus d'infos sur le concert The Temperance Movement à Besancon

Euromuses (L.2-1090896, 3-1090897) en accord avec Gérard Drouot Productions présente ce concert

Les débuts de The Temperance Movement se font dans des petits pubs et clubs de Grande-Bretagne en 2011. Leur 1er album éponyme ( sorti en septembre 2013 ) se hisse à la 12ème place des charts britanniques en seulement trois mois . À la fin de l'année 2013, le groupe obtient la récompense "Best New Band" de l'année, attribuée par Classic Rock Magazine et fait une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni. L'été suivant, ils assurent la 1ère partie des Rolling Stones et partent avec eux pour une tournée de 3 mois à travers les États-Unis. Il n'y a pas de demi-mesure avec The Temperance Movement. Malgré la frénésie des tournées, le groupe a trouvé le temps d'écrire et d'enregistrer un nouvel album 'White Bear ", un album tout aussi énergique que celui des débuts, mais enrichi par toutes les expériences de ces dernières années. Paul Sayer, le guitariste confie: "White Bear" est une nouvelle étape artistique pour nous. Avoir fait autant de concerts ces 3 dernières années nous a permis de savoir exactement où nous voulions aller avec notre prochain album. Quand l'heure est arrivée de nous mettre au travail, nous avions un peu plus de temps pour laisser notre créativité s'épanouir et je suis très fier de ce que nous avons accompli." «White Bear" se compose de 10 nouveaux morceaux sous tension, allant du single d'ouverture, «Three Bullets» au son vaste et ambitieux à "'A Pleasant Peace I Feel ». La voix chaude et rauque du chanteur Phil Campbell est à nouveau mise en avant, démontrant ainsi pourquoi il est considéré actuellement comme l'un des meilleurs chanteurs de la scène rock. The Temperance Movement a assuré la 1ère partie du concert des Insus au Zénith de Dijon le 31 mai dernier.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 03 80 30 61 00.