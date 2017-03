Plus d'infos sur le concert Patrick Sebastien à Besancon

NG PRODUCTION (L.3-1001637) en accord avec ARAGO PRODUCTIONS présente ce spectacle

Depuis 4 ans, Patrick SEBASTIEN vient à votre rencontre pour faire la fête, rire, chanter et vous émouvoir comme il sait si bien le faire depuis plus de 30 ans.2 heures de spectacle, accompagné de 10 musiciens sur scène, où il enchaîne ses meilleures imitations de Johnny à DSK en passant par Bourvil, De Funès ou bien encore Hollande, Mitterrand, tout en rendant hommage également par de nombreuses anecdotes à ses compagnons de carrière tel que Coluche, Paul Prébois... Vous aurez aussi plaisir à retrouver l'artiste chanteur qui interprètera ses tubes populaires : « Il fait chaud », « Les sardines », « Tourner les serviettes », « Ah si tu pouvais fermer ta gueule », « Pourvu que ça dure », et bien d'autres encore... Le tout dans une ambiance digne des férias du Sud si chères à cet artiste au grand coeur ! Personnes à mobilité réduite: 03 81 54 20 47