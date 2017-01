Plus d'infos sur le concert Mnemotechnic et Le Noise (release party) à Besancon

Mélodies en Sous-Sol fait du bruit avec :

/////MNEMOTECHNIC

Noise rock - Brest

http://www.mnemotechnic.fr/2016/

Pour Mnemotechnic, tout a de?marre? en 2009 : la rencontre de quatre musiciens, la composition, la cre?ation d'une identite? rock, forte et singulie?re.

Le terreau ou? Mnemotechnic puise son inspiration : la rage since?re du rock dur, noisy et punk d'at the Drive In, Refused, nirvana et Sonic Youth.

Le premier album « awards » est sorti en 2013 sur le label anglais 'Smalltown america'.

Un groupe de rock pur et dur : sur sce?ne, les yeux droits dans ceux du public, dans la chaleur, la distorsion et a? travers un chant singulier et perc?ant, ils partagent et de?gagent une e?nergie since?re, une tornade e?lectrique.

Apre?s 70 concerts, le projet est mis en pause et trois ans plus tard, Mnemotechnic est sorti de son hibernation et revient aujourd'hui en trio, de?sordre et distorsion en te?te. Ils ont de?compose?, disloque?, malmene? puis reconstruit un rock plus bruyant encore.

Mnemotechnic a vire? noise. Mais sous la masse sonore de saturations et de fracas rythmiques, la me?lodie perce. Elle est toujours la?, solidement ancre?e. Elle nous e?claire et nous guide dans cet orage sonore, e?lectrique et atypique.

Pre?voyez du rechange !

/////LE NOISE

Garage rock - Besac

https://lenoiseduo.bandcamp.com/releases

Side Project de Christophe from Black Woods (groupe bisontin de blues psyché que vous devez sans doute connaître !), Le Noise c'est un duo garage contemplatif et sauvage...

Batterie, guitare ou basse et voix.

Un son brut, direct et organique.

"Serious", le premier E.p qui sort maintenant.

La Release party donc !

///// 21h - 5€ - Les Pdz

http://lespassagersduzinc.com/

Site web : https://www.facebook.com/LesPassagersDuZinc