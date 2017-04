Plus d'infos sur le concert Jahça live band X Jay Beat au PDZ à Besancon

Le Jahça live band vient foutre le bordel au LES PASSAGERS DU ZINC, et pour finir la soirée t'auras du gros hip-hop old school manié par Jay Beat aux platines!! @@entrée à 3€@@ #made in beztown

JAHÇA LIVE BAND

Du Rap-jazzy bien local! En 2014, après un premier Ep solo en collaboration avec Jay beat (beatmaker), Jahça (MC) construit un collectif de musiciens venue de différents horizons pour fonder le Jahça live band en 2015. Du hip-hop garage au rap-jazzy cette formation MC/Musiciens se condense en une entité originale et pétillante. Influencé par la Soul et le Jazz en passant par le rock, le band vous emmène dans son univers électrique et doux par moment. C'est sur scène qu'il se différencie et on reconnaît le groupe dans le mélanges des styles!

JAY BEAT

Beatmaker et Dj originaire de St-Etienne, en 2014 Jay beat fait la connaissance de Jahça en solo, cette rencontre donnera l'Ep A.G.O en téléchargement gratuit, en connexions avec le laborantin des platines Dudy ou encore Camélia.K chanteuse à voix soul (Groupe Bleu Indigo). Jay beat proposera un set-list hip-Hop / old school-groovy parsemé de scratch pour vous faire déhancher!!

Site web : https://www.facebook.com/LesPassagersDuZinc