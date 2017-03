Plus d'infos sur le concert Rick Le Cube à Audincourt

LE MOLOCO (L.2-1038802/3-1038801) présente ce spectacle

Rick le Cube et les Mystères du tempsPour cette nouvelle édition des Molokids, ce sont les musiques électroniques et les arts visuels qui seront à l'honneur. A la fois spectacle interactif, concert live et film d'animation original, salué par le Prix « Talents Musiques Jeune Public Adami » en 2015, ce ciné-concert augmenté nous entraîne dans de fabuleuses aventures à la recherche du temps. Au cours de ce voyage, artistes et public flottent dans une même bulle onirique.D'ordinaire joyeux, Rick a le cafard. Sa belle campagne à l'herbe tendre est devenue une terre aride. Le petit oeuf cubique décide alors de remonter le lit asséché de la rivière afin de trouver les origines de ce changement climatique. Commence pour lui un voyage en quête du temps ou plutôt des temps, de celui qui passe à celui qu'il fait. Son périple lui fera parcourir le globe et plus encore, du Japon jusqu'à la Lune en passant par les déserts de sable et de glace. Pleine d'originalité, cette production réinvente le format du ciné-concert à l'ère numérique, réunissant musique en direct et film d'animation d'aventures. Elle fait entendre une ribambelle de sons à la manière des bruiteurs de studio auxquels se mêlent des morceaux acoustiques et électros joués par une bande de musiciens en perpétuel mouvement. Sorte de fenêtre entre le réel et le virtuel, l'écran invite les artistes et le public à interagir avec l'histoire. Une épopée graphique et musicale hors norme truffée de surprises. A partir de 5 ans Ouverture des portes à 18h30 et spectacle à 19hDurée du spectacle : 50mnAttention, places limitées car configuration assise En coproduction avec MA Scène Nationale A noter : des séances scolaires du spectacle sont proposées en journée les 7 et 8 mars à destination des écoles primaires du Pays de Montbéliard – plus d'infos auprès de MA Scène Nationale et du Moloco Accès personnes à mobilité réduite: 03 81 30 78 30