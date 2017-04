Plus d'infos sur le concert Molokids #14 - The Wackids - Stadium Tour? à Audincourt

Deux ans après leur premier passage au Moloco, The Wackids sont de retour avec un nouveau live de folie !

A la tête d'une nouvelle armée d'instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et envahissent les royaumes du punk, du rap, du grunge de la new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock'N'Toys! De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, ces trois super héros du rock s'apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé!

Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !