Plus d'infos sur le spectacle Traces à Sochaux

Traces est une performance totale, présentée 1900 fois dans 23 pays devant plus d'un million de spectateurs.C'est le plus important succès de la compagnie canadienne Les 7 doigts de la main. Un phénomène de pure énergie de passage par Sochaux qui propulse les corps dans l'espace et marque les esprits.Dans un décor de fin du monde, une bande de garçons et une fille semble ne pas pouvoir tenir en place.Réfugiés dans un abri de fortune, ils attendent une catastrophe. Face à la menace imminente, ils ont pris leur parti. Qu'ils jouent du piano ou de la guitare, qu'ils fassent du skate ou du basket, pour eux, chaque moyen d'expression est une dernière chance de laisser une trace. Dans cet espace bricolé pour vivre pleinement l'instant présent, ces artistes agiles et intrépides défient les lois de la pesanteur. Leur gestuelle donne la pulsation d'un ballet singulier. Au fil d'une chorégraphie vertigineuse, tours de force acrobatiques et numéros de haute voltige se mêlent aux confidences et aux souvenirs. Un cirque où l'extraordinaire surgit du quotidien, où des êtres expriment leur émouvante humanité en mots, danses et acrobaties.Personnes à mobilité réduite: 0 805 710 700